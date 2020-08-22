UFC повысил статус второго боя казахстанки Марии Агаповой

Бой казахстанки Марии Агаповой
(9-1) и американки Шаны Добсон
(3-4) перемещен в основной кард UFC on ESPN 15, передает корреспондент Vesti.kz
.
Поединок наилегчайшего веса изначально должен был закрывать предварительный кард турнира в американском Лас-Вегасе. Бой Агаповой будет вторым в основным карде и начнется после 6:30 по времени Нур-Султана. Накануне соперницы прошли
взвешивание.
Предварительный кард (начало - в 3:30 по времени Нур-Султана)
:
Тимур Валиев (16-2) - Тревин Джонсон (12-6)
Карлтон Майнус (10-1) - Мэттью Сэмельсбергер (6-2)
Ике Вильянуэва (16-10) - Джордан Райт (10-0)
Остин Хаббард (12-4) - Джо Солецки (9-2)
Аманда Лемос (7-1-1) - Мизуки Иноуэ (14-5)
Основной кард (начало - в 6:30)
:
Даниэль Родригес (12-1) - Дуайт Грант (10-2)
Мария Агапова (9-1) - Шана Добсон (3-4)
Марчин Прачнио (13-4) - Майк Родригес (10-4)
Овинс Сент-Прю (24-14) - Алонсо Менифилд (9-1)
Фрэнки Эдгар (18-4) - Педро Муньос (23-8-1) - главный бой.
Напомним, что Агапова дебютировала 13 июня на UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где досрочно победила
американку Ханну Сайферс
. Видео боя смотрите здесь
. За победу казахстанка получила
бонус от UFC, а в России ее назвали
будущей звездой.
Отметим, что бой Агаповой и Сайферс также перед началом турнира был перемещен из предварительного в основной кард.
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