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Мария Агапова проиграла первый бой в UFC

Она дебютировала в промоушене 13 июня.

Мария Агапова проиграла первый бой в UFC
Новости спорта Смешанные UFC
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Казахстанка Мария Агапова проиграла первый бой в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ее соперницей была американка Шана Добсон.

Бой наилегчайшего веса прошел в основном карде UFC on ESPN 15 в американском Лас-Вегасе и был завершен во втором раунде. Первый раунд Агапова провела довольно хорошо. Также она начала и второй, но Добсон смогла поймать казахстанку и избивая ее на настиле октагона заставила судью остановить бой. 

Поединок изначально должен был закрывать предварительный кард турнира, но затем был перенесен в основной. Накануне соперницы прошли взвешивание. Агапова показала на весах 125,5 фунта, а Добсон - 126. Казахстанка оказалась на 227 граммов легче соперницы - 56,925 килограмма против 57,152.

Напомним, Агапова дебютировала 13 июня на UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где досрочно победила американку Ханну Сайферс. Видео боя смотрите здесь. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой.

 

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Метки:
Агапова Мария в UFC Казахстан UFC

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