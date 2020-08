Видео боя, или как Мария Агапова впервые проиграла в UFC

Сегодня, 23 августа, казахстанка Мария Агапова потерпела первое поражение в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ее соперницей была американка Шана Добсон.



Бой наилегчайшего веса прошел в основном карде UFC on ESPN 15 в американском Лас-Вегасе и был завершен во втором раунде. Победу в нем техническим нокаутом одержала американка.

Напомним, что Агапова дебютировала 13 июня на UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где досрочно победила американку Ханну Сайферс. Видео боя смотрите здесь. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой.

Shana Dobson (+900) is the biggest UFC underdog to cash in the history of the organization.



Others of note:

-Holy Holm (+870) against Ronda Rousey

-Matt Serra (+850) against GSP#UFCVegas7 pic.twitter.com/VPCRwbL7F1