Первый матч при новом тренере. Сульшер доверится Зайнутдинову в еврокубках?

Сегодня, 22 января, состоится первый матч "Бешикташа" под руководством нового главного тренера - Уле Гуннара Сульшера. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей игре Лиги Европы, в рамках которой может сыграть и казахстанец Бахтиер Зайнутдинов.

В седьмом туре общего этапа "Бешикташ" на своем поле встретится с испанским "Атлетиком". Стамбульцы катастрофически нуждаются в очках, так как с шестью баллами в активе не входят даже в зону плей-офф (топ-24), занимая 28-ю позицию.

У клуба из Бильбао, напротив, чуть ли не лучшие показатели в турнире. Пять побед, одна ничья и ни единого поражения. Такие результаты позволяют баскам быть в лидерах, наряду с "Лацио". Лишь по разнице мячей "Атлетик" уступает римлянам и по этой причине идет вторым в таблице.

"Бешикташ" - явный аутсайдер, но есть свои плюсы

Команда все так же нестабильна. Во внутреннем первенстве "Бешикташ" идет на шестом месте. Тем не менее есть и положительные факторы. К примеру, клуб Зайнутдинова имеет серию из пяти матчей без поражений - в 2025 году они еще никому не проигрывали.

Но даже в этой серии без неудачных результатов преобладают ничейные исходы - их было три. Еще в двух случаях "Бешикташ" побеждал с минимальным счетом. Побед с убедительной разницей у команды не было очень давно, аж с 20 октября. Тогда стамбульцы, еще под руководством Джованни ван Бронкхорста, обыграли "Коньяспор" (2:0). И вот уже три месяца, если победы случаются, то исключительно минимальные.

Соперник идет на равных с "Барселоной" и очень опасен

В таблице Ла Лиги "Атлетик" занимает место в топ-4, имея столько же набранных очков, сколько и "Барселона" (39). Про лидерство в таблице Лиги Европы мы уже писали выше. По большому счету, футболисты из Бильбао на 99 процентов обеспечили себе прямое попадание 1/8 финала турнира через топ-8. Если сегодня баски уедут из Стамбула с очками, то это будет окончательно решенным вопросом.

Но шанс "Бешикташа" не только в том, что у них новый тренер со свежими идеями, но и в том, что "Атлетик" проиграл два из трех последних матчей. В минувшие выходные команда обыграла "Сельту" (2:1) и прервала неудачную серию. До этого клуб вылетел от "Осасуны" (2:3) из Кубка Испании, а также проиграл "Барселоне" в полуфинале Суперкубка (0:2).

Возможно, звучит сомнительно, но нельзя исключать и возможность недооценки соперника со стороны явного фаворита. Если она будет иметь место, то это станет плюсом для "Бешикташа", который как никогда нуждается в очках.

Даст ли Сульшер сыграть Зайнутдинову в своем первом матче?

К первому матчу норвежского тренера у руля "Бешикташа" будет приковано большое внимание со стороны. Тем более, что это далеко не рядовая встреча, а та игра, от которой зависит еврокубковое будущее клуба.

Поставит ли Сульшер в состав 26-летнего казахстанца? Это открытый вопрос. Дело в том, что Бахтиер пропустил последний матч чемпионата с "Самсунспором" (0:0) из-за повреждения. Но к матчу с "Атлетиком" он готовился в основной группе, а это значит, что травма была незначительной и сейчас он готов.

С учетом того, что перед этим Зайнутдинов играл без замен три матча подряд, у него есть неплохие шансы выйти на поле в игре с "Атлетиком". Но последнее слово, конечно же, за Сульшером и его штабом, в который входит и доверяющий Бахтиеру Сердар Топрактепе.

Отметим, что матч "Бешикташ" - "Атлетик" пройдет сегодня, 22 января, в 20:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport

В текущем сезоне Зайнутдинов провел в составе "Бешикташа" 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.