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Уникальность и меткость! 5 причин, почему триллер "Бенфика" - "Барселона" войдет в историю

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Уникальность и меткость! 5 причин, почему триллер "Бенфика" - "Барселона" войдет в историю ©ФК "Барселона"

Матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Барселоной" вошел в историю сразу по нескольким причинам. Все это благодаря сверхрезультативной игре обеих команд. Корреспондент Vesti.kz выделил интересные статистические факты по итогам встречи.

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Матч седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Барселоной" вошел в историю сразу по нескольким причинам. Все это благодаря сверхрезультативной игре обеих команд. Корреспондент Vesti.kz выделил интересные статистические факты по итогам встречи.

Матч прошел в Лиссабоне (Португалия) и завершился со счетом 5:4 в пользу гостей из "Барселоны". Обзор встречи доступен здесь:

Второй матч этого сезона ЛЧ по результативности

На двоих команды наколотили девять голов, и это невероятный показатель. За всю историю Лиги чемпионов этот матч вошел в топ-10 самых результативных, а в этом сезоне игра заняла второе место.

Больше голов было только в сентябрьском матче между "Баварией" и загребским "Динамо", который закончился со счетом 9:2 на табло. Но согласитесь, что по вывеске и сценарию с камбэком эта игра была куда более захватывающей, чем одностороннее избиение в исполнении "Баварии"?


В играх с участием "Бенфики" такого еще не было

Для португальского клуба это самый результативный матч в истории выступлений в Лиге чемпионов. А история у орлов очень богата, все-таки они дважды выигрывали турнир еще в начале 60-х годов прошлого столетия.

Что же касается "Барселоны", то у них уже случалась еще более наполненная голами игра. Правда, о ней в Каталонии принято не вспоминать. Это поражение от "Баварии" в плей-офф сезона-2019/20 со счетом 2:8.


Новый рекорд для португальского футбола

В целом, это рекорд по результативности не только в матчах с участием "Бенфики", но и с участием любой из португальских команд. Это была историческая ночь в Лиссабоне, пусть хозяева и были опустошены из-за упущенной победы на родном стадионе.


Левандовски стал лучшим пенальтистом в истории турнира

36-летний поляк Роберт Левандовски реализовал два пенальти во вчерашней игре. Теперь он имеет на своем счету 19 забитых пенальти в Лиге чемпионов. Столько же точных ударов "с точки" у Криштиану Роналду, но у него хуже процент реализации. Дело в том, что Левандовски не забил лишь один пенальти в турнире, а у Роналду таких эпизодов было три.

Любопытно, что единственный пенальти в Лиге чемпионов Роберт не забил как раз в ворота "Бенфики". Осенью 2021 года, когда он играл за "Баварию", греческий голкипер португальцев Одиссеас Влаходимос совершил сейв после его удара.

Еще до вчерашнего дня Левандовски всего лишь замыкал топ-3 в списке самых успешных пенальтистов в истории Лиги чемпионов, уступая и Роналду (19), и Лионелю Месси (18). Но теперь он лидер.


Такого счета Лига чемпионов еще не видала

Ну и последний любопытный факт, что впервые в истории Лиги чемпионов команды закончили матч со счетом 4:5 или 5:4 (только основной этап турнира). Ранее таких равных матчей в главном еврокубковом турнире не было. Поэтому "Бенфика" и "Барселона" нашли, чем удивить зрителей со всего мира.


Отметим, что благодаря этому камбэку "Барселона" досрочно квалифицировалась в 1/8 финала турнира, гарантировав себе место в топ-8. Что касается "Бенфики", то перед заключительным туром команда идет на 18-м месте и еще не решила задачу по выходу в плей-офф.

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