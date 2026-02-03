В акимате сообщили о решении Серика Сапиева

Руководитель управления физической культуры и спорта Карагандинской области Серик Сапиев и его заместитель Даурен Есимханов освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию, передают Vesti.kz.

Об этом сообщили в акимате Карагандинской области.

"В Управлении физической культуры и спорта Карагандинской области по собственному желанию освобождены от занимаемых должностей руководитель ведомства Серик Сапиев и его заместитель Даурен Есимханов", — говорится в официальном сообщении.

Ранее, 23 января, появилась информация о конфликте между Сапиевым и его заместителем, в результате которого Сапиев получил телесные повреждения. По факту побоев было зарегистрировано уголовное дело. Позже в сети появились кадры с камеры наблюдения, на которых видно, как Сапиев входит в кабинет в костюме с папкой, а через некоторое время выбегает уже в белой рубашке без пиджака.

Ситуацию тогда прокомментировал чемпион мира по ММА, джиу-джитсу и карате, эксперт по смешанным единоборствам Айдар Махметов:

"Ситуация полностью урегулирована, стороны пришли к взаимопониманию и конфликт исчерпан".

Позже сам Серик Сапиев подтвердил, что "вопрос исчерпан и закрыт", а также объяснил причины конфликта со своим заместителем.

Серик Сапиев — олимпийский чемпион 2012 года, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Казахстана. До недавнего времени он руководил управлением физической культуры и спорта Карагандинской области.

Даурен Есимханов — заместитель Сапиева и известный титулованный спортсмен: призёр чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, серебряный призёр World Games, а также чемпион мира по джиу-джитсу.