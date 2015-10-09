Появилось видео конфликта Серика Сапиева. Возбуждено дело

В сети появилось видео конфликта с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева и его заместителя Даурена Есимханова, передают Vesti.kz.

Сам эпизод конфликта в кадр не попал, однако побои с чемпиона были сняты.

Конфликт предположительно произошел 21 января в Караганде на территории областной специализированной детско-юношеской спортивной школы.

По имеющимся данным, сначала между мужчинами произошёл острый словесный конфликт, который вскоре перерос в физическое столкновение. В итоге Сапиев получил телесные повреждения, а инцидент был квалифицирован как побои с последующей регистрацией уголовного дела.

В департаменте полиции Карагандинской области о конфликте сообщили следующее:

"По заявлению 42-летнего жителя города Караганды возбуждено уголовное дело по факту побоев. Установлено, что 21 января в здании одного из спортивных комплексов города произошёл конфликт между двумя мужчинами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Иная информация, как добавили в полиции, в интересах следствия разглашению не подлежит.

Серик Сапиев — олимпийский чемпион 2012 года, двукратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта Казахстана. Сейчас он руководит управлением физической культуры и спорта Карагандинской области.

Даурен Есимханов — заместитель Сапиева, титулованный спортсмен: призёр чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, серебряный призёр World Games, а также чемпион мира по джиу-джитсу.

