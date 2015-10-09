В Караганде избили Серика Сапиева: подробности

В Караганде произошёл инцидент с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева и его заместителя Даурена Есимханова, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Конфликт предположительно произошел 21 января на территории областной специализированной детско-юношеской спортивной школы.

"Сначала вспыхнула словесная перепалка, затем конфликт перешел в драку. В результате Сапиев получил телесные повреждения, а по факту побоев зарегистрировано уголовное дело", - рассказывает Tengrinews.kz.

Издание также добавляет, что не смогло связаться с Сериком Сапиевым и Дауреном Есимхановым.

В департаменте полиции Карагандинской области о конфликте сообщили следующее:

"По заявлению 42-летнего жителя города Караганды возбуждено уголовное дело по факту побоев. Установлено, что 21 января в здании одного из спортивных комплексов города произошёл конфликт между двумя мужчинами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

Иная информация, как добавили в полиции, в интересах следствия разглашению не подлежит.

Серик Сапиев — олимпийский чемпион 2012 года, двукратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта Казахстана. Сейчас он руководит управлением физической культуры и спорта Карагандинской области.

Даурен Есимханов — заместитель Сапиева, титулованный спортсмен: призёр чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, серебряный призёр World Games, а также чемпион мира по джиу-джитсу.

Отмечается, что это не первый публичный конфликт Сапиева: в 2023 году он едва не вступил в драку с борцом Зелимханом Мусихановым во время игры Batyrball, когда тот жёстко бросил олимпийского чемпиона на пол. Тогда вмешались другие участники, чтобы разнять спортсменов.

