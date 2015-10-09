Названа версия инцидента с олимпийским чемпионом Сериком Сапиевым

Эксперт по смешанным единоборствам Айдар Махметов высказал свою точку зрения по поводу инцидента в Караганде с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева и его заместителя Даурена Есимханова, передают Vesti.kz.

Сообщалось, что Сапиев якобы был избит собственным заместителем, а конфликт предположительно произошёл 21 января на территории областной специализированной детско-юношеской спортивной школы.

"Я только что переговорил с Сериком. Конфликт с его заместителем Есимхановым возник исключительно по рабочим вопросам — из-за отказа предоставить необходимые документы. Хочу отдельно подчеркнуть: информация о каком-либо физическом конфликте не соответствует действительности. Никто никого не бил. Просьба к представителям СМИ не распространять подобные слухи. На данный момент ситуация полностью урегулирована, стороны пришли к взаимопониманию и конфликт исчерпан", - написал Махметов в соцсетях.

Серик Сапиев — олимпийский чемпион 2012 года, двукратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта Казахстана. Сейчас он руководит управлением физической культуры и спорта Карагандинской области.

Даурен Есимханов — заместитель Сапиева, титулованный спортсмен: призёр чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, серебряный призёр World Games, а также чемпион мира по джиу-джитсу.

