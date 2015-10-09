Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Управление спортом
Появилось заявление Серика Сапиева после инцидента в Караганде

Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев, который сейчас руководит управлением физической культуры и спорта Карагандинской области, прокомментировал инцидент со своим заместителем Дауреном Есимхановым, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Сапиев якобы был избит собственным заместителем, а конфликт предположительно произошёл 21 января на территории областной специализированной детско-юношеской спортивной школы.

"Касательно ситуации, которая разворачивается в соцсетях и СМИ. Я государственный служащий и при исполнении своих обязанностей соблюдаю этику госслужащего. С детства тренеры меня воспитывали не применять силу вне ринга. Я прекрасно оцениваю свои силы, знаю, что несу ответственность за все свои действия. Поэтому я и не ведусь на провокации. Вопрос исчерпан и закрыт", - написал Сапиев в соцсетях.

Серик Сапиев - олимпийский чемпион 2012 года, двукратный чемпион мира и заслуженный мастер спорта Казахстана. 

Даурен Есимханов - титулованный спортсмен: призёр чемпионатов Азии и мира по самбо и боевому самбо, серебряный призёр World Games, а также чемпион мира по джиу-джитсу.

Ранее была названа версия инцидента с Сериком Сапиевым, подробности - по ссылке.

Появилось видео конфликта Серика Сапиева. Возбуждено дело

