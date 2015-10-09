Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Кәсіпқой бокс
Вчера 23:55
 

WBA назвала наследника Геннадия Головкина

Геннадий Головкин. ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) опубликовала пост в соцсетях, посвящённый американцу Давиду Бенавидесу и казахстанцу Геннадию Головкину, передают Vesti.kz.

"Уважение порождает уважение.

Давид Бенавидес и Геннадий Головкин вместе в моменте, который символизирует преемственность в боксе — от чемпионов, создававших наследие, до тех, кто продолжает его.

Ринг объединяет поколения", — говорится в описании к фото.


43-летний Головкин не боксировал с сентября 2022 года, когда уступил по очкам в трилогии мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу. При этом GGG официально не объявлял о завершении карьеры. На профессиональном ринге он одержал 42 победы, 37 из них — нокаутом, потерпел два поражения и один раз свёл бой вничью. Головкин владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

В феврале 2024 года он официально возглавил НОК Казахстана. Также Головкин является президентом новой организации World Boxing.

29-летний Бенавидес остаётся непобеждённым: на его счету 31 победа, 25 из них — нокаутом. Он является действующим чемпионом мира по версии WBC в полутяжёлом весе.

