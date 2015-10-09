Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Профи-бокс
Сегодня 11:25
 

Первым поражением обернулся бой казахстанского нокаутера в США

  Комментарии

Первым поражением обернулся бой казахстанского нокаутера в США ©Depositphotos.com

Профессиональный боксер из Казахстана Айдос Медет (13-1, 9 КО) провел второй бой в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В поединке в лимите полулёгкого веса он встречался с армянином, проживающим в США Азатом Оганесяном (21-6, 17 КО). Поединок в рамках вечера бокса в Лонг-Бич, штат Калифорния продлился все восемь раундов и завершился победой соперника казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Медет потерпел первое поражение в карьере. Также на его счету 13 побед, деавять из которых досрочные.

В первом поединке в США казахстанец досрочно победил мексиканского боксера Давида Рейеса Коту (25-15-2, 13 КО).

