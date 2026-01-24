Гэтжи и Пимблетт провели финальную битву взглядов перед титульным боем в UFC

В Лас-Вегасе состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC 324, который пройдёт 25 января в столице мировых боёв (США), сообщают Vesti.kz.

В главном событии вечера за временный пояс UFC в лёгком весе (до 70 кг) сойдутся двукратный претендент на титул американец Джастин Гэтжи и яркий британский нокаутёр Пэдди Пимблетт.

Перед поединком бойцы устроили напряжённую дуэль взглядов, добавив интриги и без того взрывоопасному противостоянию.

Пимблетту 31 год. Он выступает в UFC с 2021 года и до сих пор не знает поражений в сильнейшей лиге мира — семь побед в семи боях.

Гэтжи — 37-летний ветеран октагона, дебютировавший в UFC в 2018 году. За это время американец провёл 15 поединков, одержав 10 побед при пяти поражениях, и вновь получил шанс приблизиться к титулу.

