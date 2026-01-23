Битва за пояс, возвращение О'Мэлли и брат Хабиба: кто подерётся на UFC 324 и где смотреть бои?

Уже в ближайшие выходные, в ночь с 24 на 25 января, в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится первый турнир UFC в 2026 году - UFC 324. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карде и прямой трансляции ивента.

На этом номерном событии будет всего лишь один титульный бой, и то - за временный пояс, но в целом кард насыщен крутыми боями и возвращениями топовых файтеров. Всего запланировано проведение 13 поединков.

Кто подерётся? Тут небитые проспекты, брат Хабиба и не только

Стоит обратить на непобеждённых бойцов, которые только начинают путь в UFC. Уже в первом поединке турнира выступит небитый Тай Коул Миллер (6-0) из веса Шавката Рахмонова (19-0). Американец подерётся со своим соотечественником Адамом Фюгиттом (10-5).

А через бой состоится американское дерби в полутяжёлом весе между Джошем Хокитом (7-0), у которого 100 процентов финишей, и Дензелом Фрименом (7-1).

Ещё в первой части прелимов состоится американский бой в наилегчайшем весе. Проигравший досрочно Асу Алмабаеву (23-3) в ноябре Алекс Перес (25-10) встретится с Чарльзом Джонсоном (18-7), который побеждал Азата Максума и Жалгаса Жумагулова. Алекс и Чарльз занимают 11-е и 13-е места в рейтинге дивизиона.

Закрывать прелимы будет бой экс-претендента на звание чемпиона в легчайшем весе россиянин(19-1), являющийся троюродным братом. Он встретится с экс-чемпионом наилегчайшего дивизиона бразильцем(25-5-1). Они находится на втором и шестом месте в рейтинге соответственно. В прошлом Умар побеждал в UFC казахстанцев

В главном карде друг с другом встретятся топовые бойцы из лёгкого и тяжёлого веса, а также из женского наилегчайшего. В соглавном событии вечера экс-чемпион легчайшей категории американец Шон О'Мэлли (18-3-0-1) подерётся с Сонгом Ядонгом (22-8-1-1) из Китая. Причём первый возвращается в клетку после двух подряд поражений от Мераба Двалишвили. Сейчас Шон замыкает топ-3, а Сонг - топ-5.

А в главном событии вечера за пояс временного чемпиона лёгкого веса сойдутся американец Джастин Гэтжи (26-5) и англичанин Пэдди Пимблетт (23-3). Они занимают четвёртое и пятое места в рейтинге дивизиона. В этом противостоянии определится следующий соперник полноценного чемпиона Илии Топурии (17-0).

Полный список боёв UFC 324

Ранние прелимы (03:00 по казахстанскому времени):

03:00, полусредний вес: Адам Фюгитт (США, 10-5) - Тай Коул Миллер (США, 6-0);

03:25, легчайший вес: Рики Турсиос (США, 12-5) - Кэмерон Смозермен (США, 12-6);

03:50, тяжёлый вес: Джош Хокит (США, 7-0) - Дензел Фримен (США, 7-1);

04:15, лёгкий вес: Майкл Джонсон (США, 24-19) - Александр Эрнандес (США, 18-8);

04:40, наилегчайший вес: Алекс Перес (США, 25-10, №11) - Чарльз Джонсон (США, 18-7, №13).

Прелимы (05:00):

05:00, полутяжёлый вес: Никита Крылов (Россия, 30-11, №13) - Модестас Букаускас (Литва, 19-6);

05:30, средний вес: Атеба Готье (Камерун, 9-1) - Андрей Пуляев (Россия, 10-3);

06:00, легчайший вес: Умар Нурмагомедов (Россия, 19-1, №2) - Дейвесон Фигейредо (Бразилия, 25-5-1, №6).

Главный кард (07:00):

07:00, лёгкий вес: Арнольд Аллен (Англия, 20-3, №6) - Жан Силва (Бразилия, 16-3, №10);

07:30, женский наилегчайший вес: Наталия Силва (Бразилия, 19-5-1, №2) - Роуз Намаюнас (США, 14-7, №6);

08:00: тяжёлый вес: Вальдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика, 16-2, №5) - Деррик Льюис (США, 29-12-0-1, №8);

08:30: легчайший вес: Шон О'Мэлли (США, 18-3-0-1, №3) - Сонг Ядонг (Китай, 22-8-1-1, №5);

09:00, лёгкий вес: Джастин Гэтжи (США, 26-5, №4) - Пэдди Пимблетт (Англия, 23-3, №4).

Прямая трансляция UFC 324: где смотреть?

Прямую трансляцию первого ивента лучшей лиги мира в новом году можно посмотреть несколькими способами:

По подписке на сервисе UFC Fight Pass (целиком);

В эфире телеканала "Матч! Боец" (целиком);

По подписке в приложении Setanta Sports App (прелимы и главный кард - с 05:00);

В эфире телеканала "Матч ТВ" (прелимы и главный кард - с 05:00);

В эфире телеканала Setanta Sports 1 (главный кард - с 07:00);

По подписке на сервисе "Кинопоиск" в разделе "Спорт" (главный кард - с 07:00).

Ивент состоится на T-Mobile Arena

Отметим, что после длительного перерыва турниры UFC будут проходить на протяжении трёх недель кряду. 1 февраля в Сиднее (Австралия) состоится номерной ивент UFC 325, а 8 февраля в Лас-Вегасе пройдёт регулярный турнир UFC Fight Night.

Фото: Vesti.kz/Турар Казангапов©️

