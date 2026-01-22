"Уничтожить друг друга". Нурмагомедов сделал заявление о бое с чемпионом UFC

Претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов (19–1) прокомментировал слова своего старшего брата — легендарного Хабиба Нурмагомедова, который ранее заявил о существующей напряжённости в отношениях между Умаром и действующим чемпионом дивизиона Петром Яном (20–5), передают Vesti.kz.

О взаимоотношениях с Петром Яном

По словам Умара, никакого конфликта вне октагона между ними нет, однако тёплых отношений тоже быть не может — прежде всего из-за специфики профессионального спорта на высшем уровне.

"Это просто значит, что мы (с Яном) не друзья, — сказал Нурмагомедов в ходе медиа-дня перед UFC 324. — Мы не враги, но и не друзья. Это будет большой бой для нашей страны — два парня дерутся за титул. Вот и всё. Я смотрю на свою позицию и воспринимаю этих парней как соперников в клетке — это самое важное. За пределами клетки у меня нет с ними проблем", — цитирует слова Умара vRINGe.

Почему бойцы не бывают друзьями

Умар также объяснил, почему в ММА практически невозможно сохранять дружеские отношения между потенциальными соперниками и высказался о потенциальном поединке с Яном.

"Одна из причин, почему мы не любим друг друга, заключается в том, что если мы подерёмся, то будем пытаться уничтожить друг друга. Если бы кто-то завершил карьеру, никаких конфликтов бы не было. Думаю, такую позицию занимают все бойцы. Никто не дерётся с друзьями".

Ближайший бой и титульные перспективы

Уже 24 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе Умар Нурмагомедов проведёт поединок против бывшего чемпиона UFC из Бразилии Дейвисона Фигейреду. Победитель этого боя, по мнению экспертов, может стать следующим официальным претендентом на чемпионский пояс.

Напомним, действующим обладателем титула в легчайшем весе является Пётр Ян, который 7 декабря 2025 года на турнире UFC 323 сенсационно победил Мераба Двалишвили единогласным решением судей. Эта победа позволила Яну вернуть чемпионский пояс и войти в историю — 32-летний россиянин стал первым бойцом из России, сумевшим вновь завоевать утраченный титул UFC.

