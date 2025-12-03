Французский специалист Зинедин Зидан всерьёз раздумывает о возвращении на пост главного тренера мадридского "Реала" — и уже определил одну из ключевых задач, которую хочет решить в "королевском клубе", передают Vesti.kz.

Зидан хочет перезапустить карьеру Винисиуса

На фоне слухов о возможной отставке действующего наставника "сливочных" баска Хаби Алонсо и возвращении Зидана, испанское издание Don Balon сообщает: француз считает одной из приоритетных задач — решить вопрос с бразильским вингером Винисиусом Жуниором.

По информации источника, речь не идёт о продаже футболиста или поиске ему замены. Напротив, Зидан уверен, что способен вновь вывести бразильца на топ-уровень — тот, когда Винисиус входил в число претендентов на "Золотой мяч" и считался одним из самых ярких игроков мира.

Француз верит в потенциал бразильца

Отмечается, что ни в конце эпохи экс-тренера "бланкос" итальянца Карло Анчелотти, ни под руководством Хаби Алонсо бразильцу не удалось вернуть прежний уровень. Зидан же намерен перезагрузить его сезон, даже несмотря на то, что главной звездой "Реала" сегодня является француз Килиан Мбаппе.

Возможное назначение — шанс для Винисиуса

Если Зидан действительно сменит Хаби Алонсо на посту главного тренера, это может стать положительным поворотом и в карьере самого бразильца. Француз считает, что Винисиус способен вновь войти в число лучших игроков планеты — при правильном подходе и доверии со стороны тренерского штаба.

Статистика Винисиуса в текущем сезонеМатчей: 19Голы: 5Голевые передачи: 7Трансферная стоимость: 150 миллионов евро

Хаби Алонсо согласился возглавить "Ливерпуль", а "Реал" выбрал Зидана