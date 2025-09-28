Испания
Ямаль вернулся на поле и помог "Барселоне" обойти "Реал" в Ла Лиге

Каталонская "Барселона" одержала волевую победу над "Реал Сосьедадом" в рамках 7-го тура Ла Лиги — 2:1, передают Vesti.kz.

Открыл счёт в матче защитник гостей Альваро Одриосола на 31-й минуте. "Сине-гранатовые" ответили ещё до перерыва — на 43-й минуте точным ударом отличился игрок сборной Франции Жюль Кунде.

Во втором тайме хозяева вышли вперёд: на 59-й минуте гол забил польский нападающий Роберт Левандовски после передачи Ламина Ямаля, который впервые за четыре матча вернулся на поле после травмы. Позже 18-летний вундеркинд ещё раз огорчил соперника, но его гол отменили из-за оффсайда.

Благодаря этой победе команда Ханси Флика набрала 19 очков и опередила мадридский "Реал" (18 очков) в борьбе за лидерство в чемпионате. "Сосьедад" с 5 очками остался на 17-м месте.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
7 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
8 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
9 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
10 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
11 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
15 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
16 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
17 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
18 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
19 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
20 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3

