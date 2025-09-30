Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль обратился к главному тренеру Ханси Флику с просьбой не выпускать на поле одного из талантов "сине-гранатовых", передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, 17-летний игрок считает, что игра команды резко теряет в качестве, когда Педри Гонсалес выходит в центр поля без поддержки Френки де Йонга, а рядом с ним оказывается 21-летний Марк Касадо. По словам Ямаля, в таких условиях Педри не может раскрыть свой потенциал, а атакующая линия получает меньше чистых передач.

Флик же прекрасно понимает ценность связки Педри и де Йонга, которая стала ключевой в построении игры "Барселоны". Однако настойчивость Ямаля подчёркивает проблему: при всей тактической дисциплине и надёжности Касадо пока не дотягивает по уровню к основным лидерам середины поля.

