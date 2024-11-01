Стало известно, что главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик сказал своим игрокам в перерыве матча с мадридским "Реалом" в 11-м туре чемпионата Испании, сообщают Vesti.kz.

Эль-класико завершилось гостевой победой "сине-гранатовых" со счетом 4:0. Причем все четыре гола были забиты во втором тайме.

По информации Mundo Deportivo, во время перерыва Флик попросил игроков "Барселоны" придерживаться того же плана игры и держать высокую линию обороны. Тренер дал ясно понять, что заменит "любого, кто опустится хотя бы на метр".

Единственное изменение по сравнению с первым таймом, по словам Флика, коснулось деталей: если изначально "Барселона" стремилась оказать давление на соперника, то во втором тайме они отдали приоритет владению мячом и контролю над ним.

Отмечается, что немецкий тренер намерен придерживаться высокого прессинга и в остальных матчах. Он хочет претендовать на титулы и всерьез стремится к этому, не собираясь менять курс в ближайшие месяцы. Игроки, со своей стороны, готовы прилагать все усилия, чтобы выполнить требования Флика.

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Добавим, что Флик стал первым тренером "Барселоны" с 1984 года, выигравшим свое дебютное эль-класико на "Сантьяго Бернабеу".