Винисиус Жуниор дал понять, что должен быть в стартовом составе "Реала" против "Атлетико" - одного из ключевых матчей Ла Лиги, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, Винисиус даже распространил в раздевалке слухи, что если он не сыграет, могут произойти неприятные последствия для команды. В последнем туре бразилец забил эффектный гол "Леванте" и рассчитывает повторить успех в матче с "Атлетико", который состоится в рамках 7-го тура 27 сентября.

Ранее Винисиус имел близкие отношения с Карло Анчелотти, при котором был игроком основного состава "сливочных". С приходом Хаби Алонсо отношения стали более формальными, и Винисиус может попасть в ротацию. Родриго, его партнёр по флангу, будет на скамейке запасных.

Винисиус мотивирован дерби против "Атлетико" - одного из самых сложных соперников, а также стремится помочь "Реалу" сохранить лидерство в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за "Реал" 7 матчей, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.

