Винисиус пригрозил "Реалу" перед дерби с "Атлетико"

Винисиус. Фото: ФК "Реал"©

Винисиус Жуниор дал понять, что должен быть в стартовом составе "Реала" против "Атлетико" - одного из ключевых матчей Ла Лиги, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, Винисиус даже распространил в раздевалке слухи, что если он не сыграет, могут произойти неприятные последствия для команды. В последнем туре бразилец забил эффектный гол "Леванте" и рассчитывает повторить успех в матче с "Атлетико", который состоится в рамках 7-го тура 27 сентября.

Ранее Винисиус имел близкие отношения с Карло Анчелотти, при котором был игроком основного состава "сливочных". С приходом Хаби Алонсо отношения стали более формальными, и Винисиус может попасть в ротацию. Родриго, его партнёр по флангу, будет на скамейке запасных.

Винисиус мотивирован дерби против "Атлетико" - одного из самых сложных соперников, а также стремится помочь "Реалу" сохранить лидерство в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за "Реал" 7 матчей, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7-8 10
7 Эльче 6 2 4 0 8-5 10
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
15 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
17 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
18 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
19 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

