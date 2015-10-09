Тренер "Реала" оценил 18-летнего таланта перед матчем с "Кайратом"

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо оценил 18-летнего таланта своего клуба Франко Мастантуоно, передают Vesti.kz.

Аргентинский полузащитник перешёл в "Реал" в августе из "Ривер Плейт" за 45 миллионов, подписав контракт со "сливочными" до 2031 года.

"У него много хороших качеств. Учитывая его возраст и то, что он прибыл всего месяц назад в новую страну, в новую лигу и в большой клуб, он очень хорошо адаптировался. Мне нравятся его качества и личность, конечно, но больше всего мне нравится его конкурентоспособность. У него много энергии. Конечно, ему нужно привести себя в порядок и освоить некоторые концепции, но его соревновательный дух очень важен для нашей команды. Я очень рад, что его привели в команду, и мы будем наслаждаться его игрой ещё долго", - приводит слова Алонсо пресс-служба "Реала".

Напомним, что "Реал" сыграет с "Кайратом" в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт 30 сентября в Алматы и начнется в 21:45 по местному времени.

Расписание остальных матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)



21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)



6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)



26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)



9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)



20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)



29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Ранее в России высказались о ценах на билеты на матч "Кайрат" - "Реал", подробности - по ссылке.

Болейте за своих фаворитов вместе со спонсором спортивных эмоций 1xBet