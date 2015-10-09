Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 09:29
 

Тренер "Реала" оценил 18-летнего таланта перед матчем с "Кайратом"

  Комментарии

Тренер "Реала" оценил 18-летнего таланта перед матчем с "Кайратом" Хаби Алонсо и Килиан Мбаппе. Фото: x.com/realmadrid©

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо оценил 18-летнего таланта своего клуба Франко Мастантуоно, передают Vesti.kz.

Поделиться

Аргентинский полузащитник перешёл в "Реал" в августе из "Ривер Плейт" за 45 миллионов, подписав контракт со "сливочными" до 2031 года. 

"У него много хороших качеств. Учитывая его возраст и то, что он прибыл всего месяц назад в новую страну, в новую лигу и в большой клуб, он очень хорошо адаптировался. Мне нравятся его качества и личность, конечно, но больше всего мне нравится его конкурентоспособность. У него много энергии. Конечно, ему нужно привести себя в порядок и освоить некоторые концепции, но его соревновательный дух очень важен для нашей команды. Я очень рад, что его привели в команду, и мы будем наслаждаться его игрой ещё долго", - приводит слова Алонсо пресс-служба "Реала".

Напомним, что "Реал" сыграет с "Кайратом" в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт 30 сентября в Алматы и начнется в 21:45 по местному времени.

Расписание остальных матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

  • 30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
  • 21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
  • 6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
  • 26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
  • 9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
  • 20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
  • 29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

    • Ранее в России высказались о ценах на билеты на матч "Кайрат" - "Реал", подробности - по ссылке.

    Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

    Участник И В Н П М О
    1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
    2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
    3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
    4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
    5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
    6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
    7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
    8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
    9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
    10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
    11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
    12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
    13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
    14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
    15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
    16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
    17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
    18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
    19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
    20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
    21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
    22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
    23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
    24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
    25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
    26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
    27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
    28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
    29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
    30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
    31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
    32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
    33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
    34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
    35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
    36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

    Перейти на страницу турнирной таблицы →

