Арда Гюлер, который в этом сезоне буквально превратился в лидера середины поля "Реала", оказался в непростой ситуации и виноват в этом Джуд Беллингем, передают Vesti.kz.

В "Реале" назревает спор за позицию

Англичанин восстановился от травмы быстрее, чем ожидалось, и уже готов выйти на поле в ближайшем матче против "Эспаньола".

Его возвращение может напрямую повлиять на игровое время Гюлера, ведь оба действуют на схожих позициях, а статус Беллингема в клубе изначально был значительно выше.

По информации Don Balon, турецкий хавбек не стал скрывать беспокойства и лично обратился к Хаби Алонсо. Гюлер подчеркнул, что хочет справедливого отношения: играть должен тот, кто находится в лучшей форме.



Как ответил Хаби Алонсо?

Алонсо заверил молодого футболиста, что продолжает доверять ему, и даже если место в старте он потеряет, минут на поле будет достаточно, ведь своим прогрессом и связкой с Киллианом Мбаппе Гюлер уже доказал, что может быть ключевой фигурой.

Таким образом, "Реал" получает не только усиление за счёт возвращения Беллингема, но и внутреннюю конкуренцию, которая может сыграть как на пользу команде, так и стать источником напряжения в раздевалке.

Теперь главный вопрос – кто возьмет на себя роль главного дирижёра игры: английская звезда или турецкий талант, который наконец-то вышел на свой уровень.

Напомним, что уже 30 сентября "Реалу" предстоит испытание в Алматы – в рамках Лиги чемпионов мадридцы встретятся с "Кайратом".