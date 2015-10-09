Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 12:20
 

Алонсо отчитал таланта "Реала" за ошибку в Лиге чемпионов: последствия известны

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" одолел французский "Марсель" (2:1). Однако победа получилась для "сливочных" нервной – особенно из-за ошибки Арды Гюлера, после которой гости открыли счёт, передают Vesti.kz

Хаби Алонсо, комментируя ситуацию, не стал скрывать недовольства:

"Арда – важный игрок для нас и часть проекта. Но это была серьезная ошибка, которую нельзя повторять", – цитируют тренера Realmadridexclusivo.

Несмотря на промах, испанский наставник дал понять, что продолжает доверять молодому полузащитнику, ведь именно на таких матчах формируется опыт и характер.

"Кайрат" получил 140 тысяч заявок на билеты на матч с "Реалом": а стадион на 23 тысячи

Напомним, что следующее испытание в Лиге чемпионов ждет "Реал" 30 сентября в Алматы, где "сливочные" сыграют против "Кайрата".

