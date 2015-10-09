В "Реале" раскол из-за Беллингема: Гюлер обратился к Алонсо

Арда Гюлер, который в этом сезоне буквально превратился в лидера середины поля "Реала", оказался в непростой ситуации и виноват в этом Джуд Беллингем, передают Vesti.kz.
В "Реале" назревает спор за позицию
Англичанин восстановился от травмы быстрее, чем ожидалось, и уже готов выйти на поле в ближайшем матче против "Эспаньола".
Его возвращение может напрямую повлиять на игровое время Гюлера, ведь оба действуют на схожих позициях, а статус Беллингема в клубе изначально был значительно выше.
По информации Don Balon, турецкий хавбек не стал скрывать беспокойства и лично обратился к Хаби Алонсо. Гюлер подчеркнул, что хочет справедливого отношения: играть должен тот, кто находится в лучшей форме.
Как ответил Хаби Алонсо?
Алонсо заверил молодого футболиста, что продолжает доверять ему, и даже если место в старте он потеряет, минут на поле будет достаточно, ведь своим прогрессом и связкой с Киллианом Мбаппе Гюлер уже доказал, что может быть ключевой фигурой.
Таким образом, "Реал" получает не только усиление за счёт возвращения Беллингема, но и внутреннюю конкуренцию, которая может сыграть как на пользу команде, так и стать источником напряжения в раздевалке.
Теперь главный вопрос – кто возьмет на себя роль главного дирижёра игры: английская звезда или турецкий талант, который наконец-то вышел на свой уровень.
Напомним, что уже 30 сентября "Реалу" предстоит испытание в Алматы – в рамках Лиги чемпионов мадридцы встретятся с "Кайратом".
