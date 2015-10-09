Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
В "Реале" раскол из-за Беллингема: Гюлер обратился к Алонсо

Арда Гюлер, который в этом сезоне буквально превратился в лидера середины поля "Реала", оказался в непростой ситуации и виноват в этом Джуд Беллингем, передают Vesti.kz.

В "Реале" назревает спор за позицию

Англичанин восстановился от травмы быстрее, чем ожидалось, и уже готов выйти на поле в ближайшем матче против "Эспаньола".

Его возвращение может напрямую повлиять на игровое время Гюлера, ведь оба действуют на схожих позициях, а статус Беллингема в клубе изначально был значительно выше.

По информации Don Balon, турецкий хавбек не стал скрывать беспокойства и лично обратился к Хаби Алонсо. Гюлер подчеркнул, что хочет справедливого отношения: играть должен тот, кто находится в лучшей форме.


Как ответил Хаби Алонсо?

Алонсо заверил молодого футболиста, что продолжает доверять ему, и даже если место в старте он потеряет, минут на поле будет достаточно, ведь своим прогрессом и связкой с Киллианом Мбаппе Гюлер уже доказал, что может быть ключевой фигурой.

Таким образом, "Реал" получает не только усиление за счёт возвращения Беллингема, но и внутреннюю конкуренцию, которая может сыграть как на пользу команде, так и стать источником напряжения в раздевалке.

Теперь главный вопрос – кто возьмет на себя роль главного дирижёра игры: английская звезда или турецкий талант, который наконец-то вышел на свой уровень.


Алонсо отчитал таланта "Реала" за ошибку в Лиге чемпионов: последствия известны

Напомним, что уже 30 сентября "Реалу" предстоит испытание в Алматы – в рамках Лиги чемпионов мадридцы встретятся с "Кайратом".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 4 4 0 0 8-2 12
2 Барселона 4 3 1 0 13-3 10
3 Эспаньол 4 3 1 0 8-5 10
4 Атлетик 4 3 0 1 6-4 9
5 Хетафе 4 3 0 1 6-4 9
6 Вильярреал 4 2 1 1 8-3 7
7 Алавес 4 2 1 1 4-3 7
8 Бетис 5 1 3 1 6-6 6
9 Эльче 4 1 3 0 6-4 6
10 Осасуна 4 2 0 2 3-2 6
11 Атлетико М 4 1 2 1 5-4 5
12 Валенсия 4 1 1 2 4-8 4
13 Севилья 4 1 1 2 7-7 4
14 Сельта 5 0 4 1 4-6 4
15 Райо Вальекано 4 1 1 2 4-5 4
16 Реал Овьедо 4 1 0 3 1-7 3
17 Реал Сосьедад 4 0 2 2 4-6 2
18 Леванте 4 0 1 3 5-9 1
19 Жирона 4 0 1 3 2-11 1
20 Мальорка 4 0 1 3 4-9 1

