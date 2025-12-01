В мадридском "Реале" нарастает напряжение вокруг главного тренера Хаби Алонсо. Серия слабых результатов заставила руководство всерьез задуматься о ситуации внутри команды, передают Vesti.kz.

Звезды "Реала" больше не хотят видеть Алонсо

И, как сообщает Don Balon, Флорентино Перес подозревает, что несколько ключевых игроков больше не хотят видеть Алонсо главным тренером.

Команду тревожит спад – "Реал" выиграл лишь один из пяти последних матчей, и даже в Лиге чемпионов победа над "Олимпиакосом" далась с огромным трудом. По информации источника, президент считает, что настроение некоторых лидеров отражает скрытое недовольство тренером.

Почти весь костяк игнорирует установки главного тренера

У Алонсо фактически нет полноценного контакта с рядом важных футболистов. Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Федерико Вальверде не принимают его решений и начали дистанцироваться от наставника.

Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем и Арда Гюлер также перестали в полной мере следовать установкам, игнорируя требования по прессингу и дисциплине. Эдуарду Камавинга и Орельен Тчуамени недовольны своими ролями, а клуб считает, что часть спадов связана не только с формой, но и с отношением.

В клубе опасаются, что Алонсо утратил контроль над раздевалкой, и если ситуация не изменится в ближайшие недели, руководство будет вынуждено рассматривать резкие кадровые решения.



Зидан стал единственным кандидатом на пост тренера европейского гранда

Напомним, что ранее Алонсо уже озвучил свою версию, почему встреча "Реала" превратилась в настоящую сенсацию.