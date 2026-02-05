Внутри мадридского "Реала" нарастает недовольство работой нового главного тренера Альваро Арбелоа, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Cadena Ser. Ряд его решений вызвал вопросы у футболистов и стал предметом обсуждений в раздевалке.

Первый резонансный момент произошёл в гостевом матче Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:4). Игроки не поняли, почему Дани Себальос остался без игрового времени, тогда как шанс получил Хорхе Сестеро. Это решение не осталось без реакции — футболисты дали понять тренеру своё отношение.

Второй эпизод случился уже на "Сантьяго Бернабеу" после встречи с "Райо Вальекано" (2:1). Общение в раздевалке затянулось и прошло в напряжённой атмосфере, из-за чего Арбелоа даже задержался для участия в пресс-конференции. Между тренером и рядом игроков возникли разногласия по техническим и тактическим аспектам игры.

На этом фоне общее настроение в команде колеблется между несогласием с решениями наставника и разочарованием отсутствием тактических нововведений. Некоторые футболисты ожидали более заметных изменений после смены тренера и признаются, что пока ощущают себя так, будто продолжают работать под руководством наставника "Кастильи".





Арбелоа принял "Реал" в январе текущего года, сменив на посту главного тренера Хаби Алонсо.

После 22 туров "сливочные" занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на балл от лидирующей "Барселоны".

