В раздевалке "Реала" назревает бунт: игроки недовольны Арбелоа

Внутри мадридского "Реала" нарастает недовольство работой нового главного тренера Альваро Арбелоа, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Cadena Ser. Ряд его решений вызвал вопросы у футболистов и стал предметом обсуждений в раздевалке.

Первый резонансный момент произошёл в гостевом матче Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:4). Игроки не поняли, почему Дани Себальос остался без игрового времени, тогда как шанс получил Хорхе Сестеро. Это решение не осталось без реакции — футболисты дали понять тренеру своё отношение.

Второй эпизод случился уже на "Сантьяго Бернабеу" после встречи с "Райо Вальекано" (2:1). Общение в раздевалке затянулось и прошло в напряжённой атмосфере, из-за чего Арбелоа даже задержался для участия в пресс-конференции. Между тренером и рядом игроков возникли разногласия по техническим и тактическим аспектам игры.

На этом фоне общее настроение в команде колеблется между несогласием с решениями наставника и разочарованием отсутствием тактических нововведений. Некоторые футболисты ожидали более заметных изменений после смены тренера и признаются, что пока ощущают себя так, будто продолжают работать под руководством наставника "Кастильи".


Арбелоа принял "Реал" в январе текущего года, сменив на посту главного тренера Хаби Алонсо.

После 22 туров "сливочные" занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая на балл от лидирующей "Барселоны".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 22 6 6 10 28-34 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

