Аргентинский форвард "Атлетико" Хулиан Альварес стал героем матча шестого тура Ла Лиги против "Райо Вальекано", оформив хет-трик и принеся своей команде победу 3:2, сообщают Vesti.kz.

После игры Альварес поделился ожиданиями от следующего испытания - мадридского дерби с "Реалом", которое пройдёт уже в ближайший уик-энд.

"Нам было необходимо выиграть и вернуть уверенность команде. Хотя мы демонстрировали хорошую игру и ранее, но нам мешали мелкие ошибки. Важно продолжать трудиться, чтобы закрепить успех. Впереди игра с "Реалом"? Нужно восстановиться и сконцентрироваться на встрече с мадридцами. Перед своими фанатами мы постараемся показать максимум и добыть важные три очка", - цитирует Альвареса испанское издание Marca.

Встреча "Атлетико" и "Реала" состоится 27 сентября на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано". Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по казахстанскому времени.

Добавим, что после этого матча "Реал" отправится в Алматы на матч с "Кайратом" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра в Казахстане состоится 30 сентября.