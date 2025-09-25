Испания
Сегодня 10:01

У "Реала" собрались забрать победу перед матчем с "Кайратом"

©x.com/realmadrid

Аргентинский форвард "Атлетико" Хулиан Альварес стал героем матча шестого тура Ла Лиги против "Райо Вальекано", оформив хет-трик и принеся своей команде победу 3:2, сообщают Vesti.kz.

После игры Альварес поделился ожиданиями от следующего испытания - мадридского дерби с "Реалом", которое пройдёт уже в ближайший уик-энд.

"Нам было необходимо выиграть и вернуть уверенность команде. Хотя мы демонстрировали хорошую игру и ранее, но нам мешали мелкие ошибки. Важно продолжать трудиться, чтобы закрепить успех. Впереди игра с "Реалом"? Нужно восстановиться и сконцентрироваться на встрече с мадридцами. Перед своими фанатами мы постараемся показать максимум и добыть важные три очка", - цитирует Альвареса испанское издание Marca.

Встреча "Атлетико" и "Реала" состоится 27 сентября на стадионе "Рияд Эйр Метрополитано". Стартовый свисток прозвучит в 19:15 по казахстанскому времени.

Добавим, что после этого матча "Реал" отправится в Алматы на матч с "Кайратом" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра в Казахстане состоится 30 сентября.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7-8 10
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
15 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
17 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
18 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

