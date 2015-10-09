Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 09:26
 

Три гола в мадридском дерби: в Ла Лиге повторили подвиг Месси

  Комментарии

Три гола в мадридском дерби: в Ла Лиге повторили подвиг Месси ©Depositphotos.com/natursports

Аргентинский форвард "Атлетико" Хулиан Альварес стал главным героем мадридского дерби против "Райо Вальекано" в шестом туре Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

Нападающий оформил хет-трик, а его команда вырвала победу со счётом 3:2.

Как отмечает "Чемпионат", этот успех вывел Альвареса в число редких аргентинцев, которым удавалось забить три и более мячей в одном матче Ла Лиги за последние годы.

До него подобным достижением могли похвастаться лишь Лионель Месси, оформивший покер против "Эйбара" в феврале 2020-го, и Валентин "Тати" Кастельянос, четырежды поразивший ворота "Реала" в апреле 2023-го.

Альварес перебрался в "Атлетико" летом 2024 года и подписал контракт до 2030-го. В нынешнем сезоне у него уже четыре гола и результативная передача в шести матчах.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7-8 10
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
15 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
17 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
18 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
27 сентября 19:00   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Брайтон энд Хов Альбион
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Брайтон энд Хов Альбион
Проголосовало 2 человек

Живи спортом!