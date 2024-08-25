Тренер "Барселоны" раскрыл детали разговора с Нико Уильямсом

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Сегодня 12:23
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"Барселона" обыграла "Атлетик" из Бильбао (2:1) во втором туре чемпионата Испании по футболу, передают Vesti.kz.

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После финального свистка главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик обнялся с Нико Уильямсом и перекинулся с ним парой фраз.

Представители СМИ попросили немецкого специалиста раскрыть суть разговора с игроком "Атлетика".

"Мое объятие с Нико Уильямсом? Я просто поздравил его с победой на чемпионате Европы. Я не люблю говорить о соперниках", - приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Напомним, что летом Уильямса сватали в "Барселоне", но футболист остался в нынешнем клубом, с которым у него действует контракт до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 70 миллионов евро.

В третьем туре, 27 августа, "Барселона" в гостях сыграет с "Райо Вальекано", а на следующий день "Атлетик" на своем поле встретится с "Валенсией".

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