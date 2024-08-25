"Барселона" выиграла второй матч и оторвалась от "Реала" в чемпионате Испании

Футболисты "Барселоны" обыграли "Атлетик" из Бильбао во втором туре чемпионата Испании (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Олимпийский имени Льюиса Компаниса" и завершилась со счетом 2:1.

Первым успеха добился Ламин Ямаль на 24-й минуте. Гости отыгрались на 42-й минуте благодаря реализованному пенальти Сансета. Победный гол каталонцы забили усилиями Роберта Левандовски на 75-й минуте.

После этой игры "Барселона" с 6 очками идет на втором месте в турнирной таблице, тогда как "Атлетик", имея в активе 1 балл, располагается на 16-й строчке. Принципиальный соперник "сине-гранатовых" мадридский "Реал" находится на 13-й позиции. Свой матч второго тура "сливочные" проведут сегодня, 25 августа, на своем поле с "Вальядолидом".

В третьем туре, 27 августа, "Барселона" в гостях сыграет с "Райо Вальекано", а на следующий день "Атлетик" дома примет "Валенсию".