"Барселона" выиграла второй матч и оторвалась от "Реала" в чемпионате Испании
Футболисты "Барселоны" обыграли "Атлетик" из Бильбао во втором туре чемпионата Испании (Ла Лига), передают Vesti.kz.
Футболисты "Барселоны" обыграли "Атлетик" из Бильбао во втором туре чемпионата Испании (Ла Лига), передают Vesti.kz.
Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Олимпийский имени Льюиса Компаниса" и завершилась со счетом 2:1.
Первым успеха добился Ламин Ямаль на 24-й минуте. Гости отыгрались на 42-й минуте благодаря реализованному пенальти Сансета. Победный гол каталонцы забили усилиями Роберта Левандовски на 75-й минуте.
После этой игры "Барселона" с 6 очками идет на втором месте в турнирной таблице, тогда как "Атлетик", имея в активе 1 балл, располагается на 16-й строчке. Принципиальный соперник "сине-гранатовых" мадридский "Реал" находится на 13-й позиции. Свой матч второго тура "сливочные" проведут сегодня, 25 августа, на своем поле с "Вальядолидом".
В третьем туре, 27 августа, "Барселона" в гостях сыграет с "Райо Вальекано", а на следующий день "Атлетик" дома примет "Валенсию".
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