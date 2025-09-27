С приходом Хаби Алонсо на пост главного тренера "Реала" Ферлан Менди потерял ведущую роль на левом фланге обороны, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, Алонсо ищет защитника с атакующей проекцией и стабильностью, а частые травмы Менди ограничили его возможности и укрепили мнение, что он больше не основной игрок.

Конкуренцию усилили Альваро Каррерас и Фран Гарсия, показывающие стабильную игру и хорошую адаптацию к стилю тренера. В клубе рассматриваются три варианта для Менди: продажа, смена позиции или адаптация к другой тактике, при этом продажа выглядит наиболее вероятной, если появится выгодное предложение.

Если Менди покинет команду, Каррерас и Гарсия станут основными на левом фланге, обеспечивая физическую свежесть и тактическую гибкость "Реала" в Ла Лиге, Лиге чемпионов и других турнирах.

Будущее Менди остаётся под вопросом: он больше не часть ключевого ядра "Реала" при Алонсо, и каждый матч может стать для него последним в роли главного игрока команды.

