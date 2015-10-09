Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 19:04
 

Алонсо выгнал игрока "Реала" перед матчем с "Кайратом" в ЛЧ

  Комментарии

Хаби Алонсо. ©ФК "Реал Мадрид"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо отправил украинского вратаря Андрея Лунина домой после недовольства его поведением на тренировке, передают Vesti.kz.

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо отправил украинского вратаря Андрея Лунина домой после недовольства его поведением на тренировке, передают Vesti.kz.

О случившимся сообщает Don Balon. По информации источника, Лунин разочарован отсутствием игрового времени. Ещё в предсезонке он получил обещания, что ротация затронет и позицию голкипера, однако в стартовых матчах сезона место в воротах неизменно занимает бельгиец Тибо Куртуа. Это вызвало недовольство украинца, которое проявилось и на последней тренировке.

Наставник "сливочных" жёстко отреагировал на настроение подопечного: Лунин был отправлен домой, а его будущее в клубе вновь оказалось под вопросом. Игрок уже поручил своим агентам искать новые варианты продолжения карьеры.

Что дальше?

Украинский голкипер хочет покинуть "Реал" в ближайшее трансферное окно, но руководство мадридцев не намерено принимать решение в спешке. В клубе готовы рассмотреть предложения уже летом, если они будут соответствовать ожиданиям.

Напомним, 30 сентября "сливочные" проведут выездную встречу против алматинского "Кайрата" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.


