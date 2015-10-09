Алонсо выгнал игрока "Реала" перед матчем с "Кайратом" в ЛЧ

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо отправил украинского вратаря Андрея Лунина домой после недовольства его поведением на тренировке, передают Vesti.kz.

Алонсо не сдержал обещания и поссорился с игроком "Реала"

О случившимся сообщает Don Balon. По информации источника, Лунин разочарован отсутствием игрового времени. Ещё в предсезонке он получил обещания, что ротация затронет и позицию голкипера, однако в стартовых матчах сезона место в воротах неизменно занимает бельгиец Тибо Куртуа. Это вызвало недовольство украинца, которое проявилось и на последней тренировке.

Алонсо отправил таланта "Реала" домой: игрок намерен покинуть клуб

Наставник "сливочных" жёстко отреагировал на настроение подопечного: Лунин был отправлен домой, а его будущее в клубе вновь оказалось под вопросом. Игрок уже поручил своим агентам искать новые варианты продолжения карьеры.

Что дальше?

Украинский голкипер хочет покинуть "Реал" в ближайшее трансферное окно, но руководство мадридцев не намерено принимать решение в спешке. В клубе готовы рассмотреть предложения уже летом, если они будут соответствовать ожиданиям.

Напомним, 30 сентября "сливочные" проведут выездную встречу против алматинского "Кайрата" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Ранее тренер "Реала" принял решение по матчу с "Кайратом" в Лиге чемпионов.

Отметим также, что наставник "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин назвал главную угрозу в "Реале" и решил побить Алонсо его же оружием.

Тренер "Кайрата" сделал заявление о победе над "Реалом" в Лиге чемпионов