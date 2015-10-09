Тренер "Реала" принял решение по матчу с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо намерен дать отдых одному из ключевых игроков команды в предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

Талант "Реала" пропустит матч с "Кайратом"?

По данным Defensa Central, Алонсо планирует оставить 22-летнего испанского защитника Альваро Каррераса вне стартового состава. Футболист стабильно играл с начала сезона, но в последнем матче Ла Лиги с "Леванте" (4:1) был замечен со льдом на ноге, что усилило мнение о необходимости паузы.

Кто заменит ключевого игрока "Реала" в матче с "Кайратом"?

Вместо Каррераса шанс получить больше игрового времени должен, как сообщает источник, испанец Фран Гарсия. В клубе считают выезд в Казахстан идеальной возможностью для него закрепиться в составе.

Новичок "Реала" стал ключевым игроком Алонсо

В "королевском клубе" довольны прогрессом Каррераса, который уже закрыл все вопросы вокруг своей трансферной стоимости в 50 миллионов евро после перехода из португальской "Бенфики" минувшим летом. Однако тренерский штаб понимает, что нагрузку необходимо контролировать.

Алонсо хочет, чтобы защитник был в оптимальной форме к ключевым матчам сезона, поэтому он не сможет играть все встречи подряд. Именно поэтому ротация и шанс для Гарсии станут необходимыми уже в ближайшей игре с "Кайратом".

Ранее наставник "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился свежими новостями о состоянии вратаря Темирлана Анарбекова, получившего серьёзную травму в чемпионате страны в игре с "Актобе".

Отметим также, что тренер "Кайрата" назвал главную угрозу в "Реале" и решил побить Алонсо его же оружием.

Тренер "Кайрата" сделал заявление о победе над "Реалом" в Лиге чемпионов

Болейте за своих фаворитов вместе со спонсором спортивных эмоций 1xBet