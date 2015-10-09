Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 15:40
 

Тренер "Реала" принял решение по матчу с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Тренер "Реала" принял решение по матчу с "Кайратом" в Лиге чемпионов Хаби Алонсо. ©ФК "Реал Мадрид"

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо намерен дать отдых одному из ключевых игроков команды в предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов против алматинского "Кайрата", передают Vesti.kz.

Талант "Реала" пропустит матч с "Кайратом"?

По данным Defensa Central, Алонсо планирует оставить 22-летнего испанского защитника Альваро Каррераса вне стартового состава. Футболист стабильно играл с начала сезона, но в последнем матче Ла Лиги с "Леванте" (4:1) был замечен со льдом на ноге, что усилило мнение о необходимости паузы.

Кто заменит ключевого игрока "Реала" в матче с "Кайратом"?

Вместо Каррераса шанс получить больше игрового времени должен, как сообщает источник, испанец Фран Гарсия. В клубе считают выезд в Казахстан идеальной возможностью для него закрепиться в составе.

Новичок "Реала" стал ключевым игроком Алонсо

В "королевском клубе" довольны прогрессом Каррераса, который уже закрыл все вопросы вокруг своей трансферной стоимости в 50 миллионов евро после перехода из португальской "Бенфики" минувшим летом. Однако тренерский штаб понимает, что нагрузку необходимо контролировать.

Алонсо хочет, чтобы защитник был в оптимальной форме к ключевым матчам сезона, поэтому он не сможет играть все встречи подряд. Именно поэтому ротация и шанс для Гарсии станут необходимыми уже в ближайшей игре с "Кайратом".


Ранее наставник "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился свежими новостями о состоянии вратаря Темирлана Анарбекова, получившего серьёзную травму в чемпионате страны в игре с "Актобе".

Отметим также, что тренер "Кайрата" назвал главную угрозу в "Реале" и решил побить Алонсо его же оружием.

Тренер "Кайрата" сделал заявление о победе над "Реалом" в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

