Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 18:42
 

"Ордабасы" за минуту избежал поражения в еврокубковом матче

  Комментарии

Поделиться
"Ордабасы" за минуту избежал поражения в еврокубковом матче ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" (U-19) сыграл вничью с минским "Динамо" (U-19) в первом матче Юношеской лиги УЕФА, передают Vesti.kz.

Поделиться

Шымкентский "Ордабасы" (U-19) сыграл вничью с минским "Динамо" (U-19) в первом матче Юношеской лиги УЕФА, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счётом 1:1.

Счёт открыл Егор Молчан, реализовавший пенальти на 78-й минуте. Однако уже через минуту хозяева поля восстановили равновесие благодаря голу Максима Гамаюнова.

Ответный матч состоится 30 сентября также в Шымкенте.

Напомним, "Ордабасы" выступает в Пути чемпионов стран, который состоит из трёх раундов плей-офф с двухматчевыми противостояниями. Чемпион Казахстана "Кайрат" представлен в основном этапе турнира, аналогично взрослой команде алматинского клуба.


Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 сентября 23:45   •   не начат
Милан
Милан
(Милан)
- : -
Наполи
Наполи
(Неаполь)
Кто победит в основное время?
Милан
Ничья
Наполи
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!