Испания
Топ-игрок стал лишним в "Реале": кого хочет продать Алонсо?

С приходом Хаби Алонсо на пост главного тренера "Реала" Ферлан Менди потерял ведущую роль на левом фланге обороны, передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, Алонсо ищет защитника с атакующей проекцией и стабильностью, а частые травмы Менди ограничили его возможности и укрепили мнение, что он больше не основной игрок.

Конкуренцию усилили Альваро Каррерас и Фран Гарсия, показывающие стабильную игру и хорошую адаптацию к стилю тренера. В клубе рассматриваются три варианта для Менди: продажа, смена позиции или адаптация к другой тактике, при этом продажа выглядит наиболее вероятной, если появится выгодное предложение.

Если Менди покинет команду, Каррерас и Гарсия станут основными на левом фланге, обеспечивая физическую свежесть и тактическую гибкость "Реала" в Ла Лиге, Лиге чемпионов и других турнирах.

Будущее Менди остаётся под вопросом: он больше не часть ключевого ядра "Реала" при Алонсо, и каждый матч может стать для него последним в роли главного игрока команды.

Ранее Алонсо выгнал игрока "Реала" перед матчем с "Кайратом" в ЛЧ, подробности - по ссылке.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7-8 10
7 Эльче 6 2 4 0 8-5 10
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
15 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
17 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
18 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 сентября 21:30   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
