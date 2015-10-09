Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Зайнутдинов напомнил о бывшем тренере сборной Казахстана

Бахтиёр Зайнутдинов. Фото: ФК "Динамо"©

Защитник московского "Динамо" Бахтиёр Зайнутдинов опубликовал пост в соцсетях после встречи с бывшим тренером сборной Казахстана Магомедом Адиевым, который сейчас возглавляет самарские "Крылья Советов", передают Vesti.kz.

В сторис Instagram Зайнутдинов выложил снимок с Адиевым и подписал: "Вспомнили старые времена".

Бахтиёр Зайнутдинов и Магомед Адиев

Фото сделано после матча команд в Самаре в рамках 10-го тура российской премьер-лиги. "Динамо" одержало победу со счётом 3:2. Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.

Магомед Адиев тренировал сборную Казахстана в 2022–2024 годах, став самым успешным наставником в истории команды. Под его руководством сборная пробилась в стыковые матчи квалификации Евро-2024 и выиграла третий дивизион Лиги наций, получив повышение в классе.

Позже он работал в "Ахмате" и "Химках", а в 2025 году возглавил "Крылья Советов".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 9 6 1 2 20-7 19
2 ЦСКА М 9 5 3 1 18-8 18
3 Локомотив М 9 4 5 0 20-13 17
4 Балтика 9 4 5 0 13-5 17
5 Зенит 9 4 4 1 15-7 16
6 Спартак М 9 4 3 2 14-14 15
7 Динамо М 10 4 3 3 15-12 15
8 Рубин 9 4 3 2 13-14 15
9 Ахмат 9 3 3 3 11-11 12
10 Крылья Советов 10 3 3 4 16-19 12
11 Ростов 9 2 3 4 8-12 9
12 Динамо Мх 9 2 3 4 5-11 9
13 Оренбург 9 1 4 4 11-16 7
14 Акрон Тл 9 1 4 4 12-14 7
15 Пари НН 9 2 0 7 8-17 6
16 Сочи 9 0 1 8 5-24 1

