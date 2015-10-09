Зайнутдинов напомнил о бывшем тренере сборной Казахстана

Защитник московского "Динамо" Бахтиёр Зайнутдинов опубликовал пост в соцсетях после встречи с бывшим тренером сборной Казахстана Магомедом Адиевым, который сейчас возглавляет самарские "Крылья Советов", передают Vesti.kz.

В сторис Instagram Зайнутдинов выложил снимок с Адиевым и подписал: "Вспомнили старые времена".

Фото сделано после матча команд в Самаре в рамках 10-го тура российской премьер-лиги. "Динамо" одержало победу со счётом 3:2. Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка.

Магомед Адиев тренировал сборную Казахстана в 2022–2024 годах, став самым успешным наставником в истории команды. Под его руководством сборная пробилась в стыковые матчи квалификации Евро-2024 и выиграла третий дивизион Лиги наций, получив повышение в классе.

Позже он работал в "Ахмате" и "Химках", а в 2025 году возглавил "Крылья Советов".