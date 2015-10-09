"Ливерпуль" нашёл замену звезде на случай трансфера в "Реал"

"Ливерпуль" внимательно следит за ситуацией с Роналдом Араухо в "Барселоне" и рассматривает его как потенциальную замену Ибраима Конате, чей контракт с клубом близок к завершению, передают Vesti.kz.

Подготовка к уходу Конате

"Красные" начинают готовиться к возможному уходу французского защитника. В числе кандидатов на усиление обороны называют и Араухо, за которым, по информации Caught Offside, также наблюдают "Челси" и "Тоттенхэм".

Стоимость и шансы трансфера

"За кем стоит следить, так это за Араухо, который может перейти в "Ливерпуль". Он рассматривает свои варианты, и "Барселона", вероятно, продаст его за 50–60 млн евро", — отметил источник.

Переговоры с Конате и неопределённость

Фанаты "Ливерпуля" надеются, что клуб сможет убедить Конате подписать новый контракт, однако пока перспективы остаются не слишком оптимистичными. Французский защитник пока не близок к соглашению, и с 1 января сможет вести переговоры с другими клубами.

Араухо как приоритетная цель

Несмотря на это, Араухо рассматривается как реалистичная цель для укрепления обороны Арне Слота. По мнению экспертов, уругваец способен успешно заменить Конате и стать ключевым элементом защиты.

Проблемы с контрактами в прошлом

В последние годы английский клуб неоднократно оказывался в слабой позиции из-за неурегулированных контрактов со звёздными игроками. На поздней стадии были продлены соглашения с Мохамедом Салахом и Вирджилом ван Дейком, а Трент Александер-Арнольд в итоге покинул клуб и заключил соглашение с "Реалом".

Конате и перспектива дефицита защитников

Похоже, следующим может стать Ибраим Конате, которым активно интересуется мадридский "Реал". Фанатам остаётся надеяться, что руководство успеет укрепить центр обороны топ-защитником вроде Араухо, иначе команда рискует остаться в дефиците на этот сезон.