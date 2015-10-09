Объявлен трансфер казахстанского форварда в испанский клуб

18-летний казахстанский футболист Рауль Аллахвердиев подписал контракт с испанской командой "Райо Вальекано B", передают Vesti.kz.
При этом детали соглашения не разглашаются.
В 2023 году Аллахвердиев вошёл в топ-50 самых ценных футболистов своего года рождения по версии Transfermarkt, заняв 45-е место. Тогда его рыночная стоимость оценивалась в 175 тысяч евро, сейчас цена снизилась до 75 тысяч.
Ранее Аллахвердиев проходил просмотр в молодежной команде бельгийского "Гента". В Казахстане он выступал за столичный "Женис" и кокшетауский "Окжетпес".
Фото: instagram.com/raul_72rj
