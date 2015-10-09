Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол
Сегодня 20:00
 

"Челси" готовит серьёзный удар по "Барсе" за наследника Бускетса

  Комментарии

Поделиться
"Челси" готовит серьёзный удар по "Барсе" за наследника Бускетса Серхио Бускетс. ©Depositphotos/canno73

"Челси" активизировался на трансферном рынке и направил прицел на одного из самых перспективных воспитанников "Барселоны" - Марка Берналя. Ранее интерес клуба был сосредоточен на другом представителе "сине-гранатовых" Ферминe Лопесе, но теперь лондонцы видят в 18-летнем Бернале ключевого молодого игрока, способного усилить среднюю линию команды, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Челси" активизировался на трансферном рынке и направил прицел на одного из самых перспективных воспитанников "Барселоны" - Марка Берналя. Ранее интерес клуба был сосредоточен на другом представителе "сине-гранатовых" Ферминe Лопесе, но теперь лондонцы видят в 18-летнем Бернале ключевого молодого игрока, способного усилить среднюю линию команды, передают Vesti.kz.

Наследник Бускетса из Ла Масии

Полузащитник недавно восстановился после серьёзной травмы крестообразных связок и в "Барсе" считается игроком с наибольшим потенциалом академии, а также возможным преемником Серхио Бускетса.

Почему "Челси" видит в нём идеального игрока

Как пишет Don Balon, руководство "Челси" уверено, что перестройка команды должна опираться на молодых игроков с большим потенциалом. Несмотря на то, что Марк Берналь пока официально не получает предложений, за ним внимательно следят "синие". Опыт с Марком Гиу, который изначально тоже считался "непродаваемым", а затем ушёл в "Челси", служит примером, что клуб не исключает аналогичного сценария.


Серьёзный удар по "Барселоне"

"Челси" готов предложить значительную сумму, чтобы убедить как "Барселону", так и самого игрока. Если трансфер состоится, это станет серьёзным ударом для каталонцев, которые за последние годы уже потеряли слишком много перспективных талантов и не могут позволить себе ещё одну потерю ключевого игрока на позиции полузащитника.

Будущее Марка Берналя на пороге решения

В "Барселоне" считают Марка Берналя игроком поколения: талантливым, зрелым и способным стать естественным наследником Бускетса. Его уход станет настоящей спортивной и эмоциональной потерей для клуба.

Таким образом, "Челси" ясно дал понять, что готов действовать агрессивно и атаковать "Барселону" там, где ей больнее всего. Будущее Марка Берналя станет одной из главных интриг трансферного рынка и может определить судьбу проекта каталонского клуба на ближайшее десятилетие.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 5 5 0 0 11-5 15
2 Арсенал 5 3 1 1 10-2 10
3 Тоттенхэм Хотспур 5 3 1 1 10-3 10
4 Борнмут 5 3 1 1 6-5 10
5 Кристал Пэлас 5 2 3 0 6-2 9
6 Челси 5 2 2 1 10-5 8
7 Сандерленд 5 2 2 1 6-4 8
8 Фулхэм 5 2 2 1 6-5 8
9 Манчестер Сити 5 2 1 2 9-5 7
10 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
11 Манчестер Юнайтед 5 2 1 2 6-8 7
12 Лидс Юнайтед 5 2 1 2 4-7 7
13 Ньюкасл Юнайтед 5 1 3 1 3-3 6
14 Брайтон энд Хов Альбион 5 1 2 2 6-8 5
15 Ноттингем Форест 5 1 2 2 5-9 5
16 Бернли 5 1 1 3 5-8 4
17 Брентфорд 5 1 1 3 6-10 4
18 Астон Вилла 5 0 3 2 1-5 3
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 5 0 0 5 3-12 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 6 5 1 0 19-4 16
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Хетафе 6 3 1 2 7-8 10
7 Эльче 6 2 4 0 8-5 10
8 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
9 Атлетико М 6 2 3 1 9-7 9
10 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
11 Алавес 6 2 2 2 6-6 8
12 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
13 Осасуна 6 2 1 3 5-5 7
14 Райо Вальекано 6 1 2 3 7-9 5
15 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
16 Реал Сосьедад 6 1 2 3 6-9 5
17 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
18 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 6 0 2 4 5-11 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 сентября 21:30   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
(Сан-Себастьян)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Реал Сосьедад
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!