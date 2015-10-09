Казахстан сыграет с Узбекистаном и европейской сборной: подробности

Казахстанская федерация футбола и Ассоциация футбола Узбекистана договорились о проведении серии товарищеских игр между юношескими и молодёжными сборными двух стран, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Матчи U-21

12 и 14 октября в Ташкенте состоятся два поединка между молодёжными сборными Казахстана и Узбекистана (U-21).

Матчи U-15

С 3 по 14 октября в Алматы пройдут две товарищеские встречи юношеских сборных (U-15).

Предыдущие встречи

Ранее в Шымкенте состоялся матч между сборными U-16 (0:0), а также два поединка между женскими юношескими сборными WU-19 (0:1, 1:1).

Матчи на уровне национальных сборных

В настоящий момент ведутся переговоры о проведении товарищеских игр между национальными сборными Казахстана и Узбекистана.

На ноябрь уже утверждён план: после домашнего матча квалификации ЧМ-2026 против Бельгии сборная Казахстана проведёт контрольную игру в Хорватии против Фарерских островов.