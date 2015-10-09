Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 18:08
 

Экс-игрока "Сити" возвели в легенды: его сравнивали с Хусановым

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высоко оценил бывшего капитана команды Кайла Уокера, назвав его одним из величайших игроков на своей позиции, передают Vesti.kz.

"Кайл Уокер — один из величайших правых защитников, с которыми я когда-либо работал. На протяжении девяти лет он демонстрировал невероятную стабильность и стал ключевой фигурой в раздевалке. Вместе мы выиграли 13 из 14 возможных трофеев", — заявил испанский специалист.

На вопрос, можно ли поставить англичанина в один ряд с такими легендами, как аргентинец Хавьер Дзанетти или бразилец Кафу, Гвардиола ответил:

"Абсолютно. Он один из величайших правых защитников в истории".

Ранее наставник "горожан" сравнивал узбекского защитника Абдукодира Хусанова с Уокером, намекнув, что именно он является преемником экс-капитана - подробности по ссылке.

Напомним, Кайл Уокер покинул "Манчестер Сити" в январе этого года, перейдя в полугодичную аренду в итальянский "Милан". Летом англичанин полноценно покинул английский гранд, совершив трансфер в "Бёрнли".

В стане "горожан" Уокер пробыл с 2017 по 2025 год. За этот период он провёл 319 матчей, забил шесть голов и отдал 23 результативные передачи.

В текущем сезоне 35-летний защитник уже успел провести пять матчей за "Бёрнли". На данный момент он оценивается в 4 миллиона евро.

Ранее Гвардиола сообщил плохие новости по Хусанову.

Добавим также, что Хусанов узнал вердикт после победы в Лиге чемпионов.

Гвардиола вынес вердикт Хусанову после поражения в АПЛ

