Гвардиола сообщил плохие новости по Хусанову

Защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов выбыл из строя из-за травмы, передают Vesti.kz.

Хусанов получил повреждение в матче премьер-лиги против "Арсенала" (1:1) и был заменён уже в перерыве. По словам главного тренера Пепа Гвардиолы, узбекский защитник пропустит как минимум три ближайших игры команды - против "Хаддерсфилда", "Бернли" и "Монако".

"Думаю, он пропустит следующие три матча", - отметил Гвардиола.

В связи с отсутствием Хусанова тренер планирует внести изменения в состав, а также дать шанс игрокам из академии клуба.

"Это хорошая возможность для молодых футболистов, особенно в период травм", - добавил Гвардиола.

21-летний Хусанов перешёл в "Сити" из французского "Ланса" в начале этого года, подписав контракт до 2029 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 40 миллионов евро. В карьере футболиста также фигурировал белорусский "Энергетик-БГУ", а сам он является воспитанником узбекского клуба "Бунёдкор".