Пеп сравнил Хусанова с топовым защитником и сделал громкий прогноз на его будущее

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от стремительного роста Абдукодира Хусанова после его зимнего перехода в клуб, сообщают Vesti.kz.
За "горожан" Хусанов выступает с начала 2025 года.
"Очень сильно. Он может играть на позиции центрального защитника, как и на любой позиции в обороне, кроме левого защитника.
Абдукодир не может много создавать в атаке, но у него невероятный, прочный, стабильный, силовой стиль игры, как у Кайла (Уокера) в его лучшие годы. Хусанов невероятно сосредоточен и ещё так молод. Он хочет учиться. Он действительно хорошо играет с сильными соперниками, с которыми нам доводилось сталкиваться.
Он очень молод, его первый опыт – переезд из Узбекистана во Францию на восемь или десять матчей в Лиге 1. Потом приехал сюда и адаптировался в непростое для нас время. Проще влиться и освоиться, когда приезжаешь в команду, где уже всё налажено.
Думаю, чувствуется, что он невероятный футболист, который на долгие годы станет одним из лучших приобретений клуба. Этот парень будет строить карьеру в нашем клубе долгие годы", - приводит слова Гвардиолы пресс-служба "Манчестер Сити".
Хусанов перешёл в "Сити" в январе этого года из французского "Ланса" и сразу получил шанс выйти в основе на фоне травм у лидеров обороны. Несмотря на сложное начало и неудачные первые минуты дебюта, он быстро проявил себя, провёл яркие матчи в английской премьер‑лиге и был признан игроком месяца клуба в феврале.
Реклама