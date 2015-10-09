Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Пеп сравнил Хусанова с топовым защитником и сделал громкий прогноз на его будущее

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился впечатлениями от стремительного роста Абдукодира Хусанова после его зимнего перехода в клуб, сообщают Vesti.kz.

За "горожан" Хусанов выступает с начала 2025 года.

"Очень сильно. Он может играть на позиции центрального защитника, как и на любой позиции в обороне, кроме левого защитника.

Абдукодир не может много создавать в атаке, но у него невероятный, прочный, стабильный, силовой стиль игры, как у Кайла (Уокера) в его лучшие годы. Хусанов невероятно сосредоточен и ещё так молод. Он хочет учиться. Он действительно хорошо играет с сильными соперниками, с которыми нам доводилось сталкиваться.

Он очень молод, его первый опыт – переезд из Узбекистана во Францию на восемь или десять матчей в Лиге 1. Потом приехал сюда и адаптировался в непростое для нас время. Проще влиться и освоиться, когда приезжаешь в команду, где уже всё налажено.

Думаю, чувствуется, что он невероятный футболист, который на долгие годы станет одним из лучших приобретений клуба. Этот парень будет строить карьеру в нашем клубе долгие годы", - приводит слова Гвардиолы пресс-служба "Манчестер Сити".

Хусанов перешёл в "Сити" в январе этого года из французского "Ланса" и сразу получил шанс выйти в основе на фоне травм у лидеров обороны. Несмотря на сложное начало и неудачные первые минуты дебюта, он быстро проявил себя, провёл яркие матчи в английской премьер‑лиге и был признан игроком месяца клуба в феврале. 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 5 5 0 0 11-5 15
2 Арсенал 5 3 1 1 10-2 10
3 Тоттенхэм Хотспур 5 3 1 1 10-3 10
4 Борнмут 5 3 1 1 6-5 10
5 Кристал Пэлас 5 2 3 0 6-2 9
6 Челси 5 2 2 1 10-5 8
7 Сандерленд 5 2 2 1 6-4 8
8 Фулхэм 5 2 2 1 6-5 8
9 Манчестер Сити 5 2 1 2 9-5 7
10 Эвертон 5 2 1 2 6-5 7
11 Манчестер Юнайтед 5 2 1 2 6-8 7
12 Лидс Юнайтед 5 2 1 2 4-7 7
13 Ньюкасл Юнайтед 5 1 3 1 3-3 6
14 Брайтон энд Хов Альбион 5 1 2 2 6-8 5
15 Ноттингем Форест 5 1 2 2 5-9 5
16 Бернли 5 1 1 3 5-8 4
17 Брентфорд 5 1 1 3 6-10 4
18 Астон Вилла 5 0 3 2 1-5 3
19 Вест Хэм Юнайтед 5 1 0 4 5-13 3
20 Вулверхэмптон Уондерерс 5 0 0 5 3-12 0

