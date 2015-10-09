Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Уразбахтин сделал заявление о состоянии Анарбекова и Заруцкого

Главный наставник "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился свежими новостями о состоянии вратаря Темирлана Анарбекова, получившего серьёзную травму в чемпионате страны в игре с "Актобе", сообщают Vesti.kz.

Голкипер, прославившийся героической игрой против "Селтика", пропустил исторический дебют алматинцев в групповом этапе Лиги чемпионов против лиссабонского "Спортинга".

По словам тренера, восстановление идёт активно, но к домашнему матчу против мадридского "Реала" 30 сентября Темирлан вернуться на поле не успеет.

"Темирлана уже выписали из больницы, он уже приходил на базу. У него стоит фиксация на челюсти, он не может сильно открывать рот. Как только ее снимут, он сможет приступить к тренировкам. Реабилитация идет нормально, как говорит доктор. Кроме того, у нас есть еще и Александр Заруцкий.

Он уже через пару дней приступит к тренировкам. Мы сможем на него рассчитывать уже в ближайшее время. Помимо Калмурзы есть и другие ребята, которые есть в нашей обойме. В ближайшее время мы уже сможем рассчитывать на всех вратарей", - заявил Уразбахтин на пресс-конференции в РСК Алматы.

Напомним, в Португалии ворота "Кайрата" защищал 18-летний Шерхан Калмурза, для которого это был первый матч в старте. Несмотря на поражение 1:4, молодого голкипера похвалили не только в Казахстане, но и в европейских медиа, отметив его уверенность и смелость.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 23 14 5 4 40-22 47
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 23 8 7 8 27-23 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

