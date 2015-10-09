Российский тренер в шорт-листе сборной Казахстана? Подробности

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Бывший главный тренер "Факела" и "Ахмата" Сергей Ташуев рассказал о своих планах на будущее, передают Vesti.kz.

По словам российского специалиста, он рассматривает возможность работы в одной из национальных команд.

По словам российского специалиста, он рассматривает возможность работы в одной из национальных команд.

"Хочу себя реализовать, создать сильный клуб или работать в сборной. Ментальных сил у меня выше крыши. Есть два шорт-листа, где я нахожусь, если захотят, то обратятся. Речь о двух сборных постсоветского пространства", – сказал Ташуев "Советскому спорту".  

Последним клубом Ташуева был "Ахмат", который он покинул в мае 2025 года.

Напомним, что сборная Казахстана по футболу находится в поиске главного тренера, хотя официально отставка Али Алиева после поражения 0:6 от Бельгии в отборе ЧМ-2026 ещё не принята. Также сборная Таджикистана пока остаётся без главного тренера.

Назван новый кандидат на пост главного тренера сборной Казахстана

