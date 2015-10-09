Назван новый кандидат на пост главного тренера сборной Казахстана

В сборной Казахстана по футболу пока не определились с новым главным тренером, передают Vesti.kz.

После поражения от Бельгии (0:6) в отборе ЧМ-2026 Али Алиев подал в отставку с поста наставника национальной команды. Однако в федерации её пока не приняли и не сообщили ничего о его возможном преемнике.

Тем временем обсуждаются разные кандидатуры на замену Алиева.

"Не так давно звонил бывший директор "Кайсара" Садык Мустафаев и в ходе разговора в сердцах предложил единственно верный по его мнению вариант, Виктора Кумыкова (на наш взгляд, достаточно неплохой вариант)", - пишет Серый CARDINAL.

Напомним, что Кумыков работал ассистентом Юрия Красножана в сборной Казахстана в 2014-2015 годах.

Турнирная таблица группы J

1. Северная Македония – 11 очков (5 матчей)

2. Бельгия – 10 очков (4 матча)

3. Уэльс – 10 очков (5 матчей)

4. Казахстан – 3 очка (5 матчей)

5. Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)

Впереди у казахстанцев три матча в отборе ЧМ-2026

10 октября. Казахстан – Лихтенштейн

13 октября. Северная Македония – Казахстан

15 ноября. Казахстан – Бельгия