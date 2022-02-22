Легенда казахстанского футзала завершил карьеру в сборной после матча с Италией

36-летний игрок "Семея" Чингиз Есенаманов принял решение завершить карьеру в сборной Казахстана по футзалу, передают Vesti.kz.

Об этом он объявил после стыкового матча с Италией за выход на Евро-2026.

"Тяжелый матч был очень. Проиграли, очень тяжело это переживать, тем более при своих трибунах. Давно так не проигрывали, хорошая серия у нас была. Это спорт, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает.

С ребятами очень приятно было играть. Это спорт, это жизнь. Много травм я уже пережил и тяжело мне в сборной постоянно доказывать, но я постоянно доказывал и играл. Думаю, хорошее новое поколение подрастает. Буду болеть с другой стороны экрана. Конечно, не хотелось завершать при таких условиях, но это спорт и надо идти дальше!

Многие ребята знали, что я играю последний цикл. В сборной много было запоминающегося", - сказал Есенаманов пресс-службе КФФ.