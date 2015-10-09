Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 09:33
 

Стало известно, каких тренеров рассматривали для сборной Казахстана

  Комментарии

Поделиться
Стало известно, каких тренеров рассматривали для сборной Казахстана ©КФФ

Стало известно, какие кандидатуры рассматривали на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно, какие кандидатуры рассматривали на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

После поражения от Бельгии (0:6) в отборе ЧМ-2026 Али Алиев подал в отставку с поста главного тренера национальной команды, однако в руководстве Казахстанской федерации футбола (КФФ) её по-прежнему не приняли. На данный момент будущее Алиева не прояснено.

"Вчера известный блогер Эльдар Аманбаев выпустил инсайд на ночь (он, кстати, так и назывался) о том, что руководство КФФ интересовалось Фабио Каннаваро. Но тот оказался слишком дорог. Мы задались вопросом, а кого еще рассматривает федерация на этот пост?

Начали активно пробивать в том числе через коллег. И выяснилось, что в шорт или лонг-листе был Массимо Каррера, который приводил московский "Спартак" к чемпионству. Поговаривали об интересе к какому-то поляку, другому европейцу. Но пока текущими делами сборной занимается ...Али Алиев. Конкретно он готовит данные по каждому футболисту для нового наставника.

Была, к слову, мысль временно назначить местного специалиста. Но здесь проблема в том, что никто не горит желанием в такой сложный период браться за бразды правления национальной команды, - пишет Серый CARDINAL.

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе к чемпионату мира-2026.

Турнирная таблица группы J

1. Северная Македония – 11 очков (5 матчей)
2. Бельгия – 10 очков (4 матча)
3. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
4. Казахстан – 3 очка (5 матчей)
5. Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)

Впереди у казахстанцев три матча:

10 октября. Казахстан – Лихтенштейн
13 октября. Северная Македония – Казахстан
15 ноября. Казахстан – Бельгия

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
26 сентября 23:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Вердер
Вердер
(Бремен)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Вердер
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!