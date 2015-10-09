Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 12:01
 

В "Реале" нашли таланта, который может превзойти Бэйла

  Комментарии

Поделиться
В "Реале" нашли таланта, который может превзойти Бэйла Гарет Бэйл. Фото: Depositphotos/Maxisports©

Томас Ронсеро, заместитель главного редактора Diario AS, комментировал матч "Реал" - "Леванте" в Валенсии. Журналист отметил несколько ярких моментов, которые не остались незамеченными, передают Vesti.kz.

Поделиться

Томас Ронсеро, заместитель главного редактора Diario AS, комментировал матч "Реал" - "Леванте" в Валенсии. Журналист отметил несколько ярких моментов, которые не остались незамеченными, передают Vesti.kz.

Первый гол Мастантуоно за "Реал"

Франко Мастантуоно забил свой первый гол в футболке "сливочных". Аргентинец долго искал момент, и наконец добился своего. Ронсеро отметил:

"Боже, какой гол Франко Мастантуоно. Какой удар в "девятку". Аргентинец - невероятный".

Винисиус и Мбаппе жёстко предупредили "Кайрат" перед матчем в Алматы

Он также предположил, что это лишь первый из многих голов Мастантуоно и сравнил его с легендарным Гаретом Бэйлом:

"Он будет лучше Бэйла, потому что мне кажется более универсальным".


Винисиус снова на высоте

Одним из главных героев стал Винисиус Жуниор. Бразилец показал лучшую игру под руководством Хаби Алонсо и помог "Реалу" выйти вперед. Ронсеро написал:

"Гениальный удар внешней стороной. Он улыбнулся, потанцевал и поцеловал герб. Это тот Вини, которого мы все хотим видеть", - приводит его слова Defensa Central.

Бэйл играл за "Реал" с 2013 по 2022 год.

В следующем туре, 27 сентября, "Реал" проведёт выездной матч с мадридским "Атлетико", а 30-го числа сыграет в Алматы с "Кайратом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. У "Леванте" на 27 сентября запланирован выезд к "Хетафе".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 6 6 0 0 14-3 18
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 6 4 1 1 12-5 13
4 Эспаньол 6 3 2 1 10-9 11
5 Атлетик 6 3 1 2 7-7 10
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6-7 9
9 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
10 Севилья 6 2 1 3 10-10 7
11 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
12 Атлетико М 5 1 3 1 6-5 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 5 1 2 2 5-6 5
16 Леванте 6 1 1 4 10-13 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Жирона 6 0 2 4 3-16 2
20 Мальорка 5 0 2 3 5-10 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Германии 2025/26   •   Германия, Мюнхен   •   Регулярный чемпионат, мужчины
26 сентября 23:30   •   не начат
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
- : -
Вердер
Вердер
(Бремен)
Кто победит в основное время?
Бавария
Ничья
Вердер
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!