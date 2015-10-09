В "Реале" нашли таланта, который может превзойти Бэйла

Томас Ронсеро, заместитель главного редактора Diario AS, комментировал матч "Реал" - "Леванте" в Валенсии. Журналист отметил несколько ярких моментов, которые не остались незамеченными, передают Vesti.kz.

Первый гол Мастантуоно за "Реал"

Франко Мастантуоно забил свой первый гол в футболке "сливочных". Аргентинец долго искал момент, и наконец добился своего. Ронсеро отметил:

"Боже, какой гол Франко Мастантуоно. Какой удар в "девятку". Аргентинец - невероятный".

Он также предположил, что это лишь первый из многих голов Мастантуоно и сравнил его с легендарным Гаретом Бэйлом:

"Он будет лучше Бэйла, потому что мне кажется более универсальным".

Винисиус снова на высоте

Одним из главных героев стал Винисиус Жуниор. Бразилец показал лучшую игру под руководством Хаби Алонсо и помог "Реалу" выйти вперед. Ронсеро написал:

"Гениальный удар внешней стороной. Он улыбнулся, потанцевал и поцеловал герб. Это тот Вини, которого мы все хотим видеть", - приводит его слова Defensa Central.

Бэйл играл за "Реал" с 2013 по 2022 год.

В следующем туре, 27 сентября, "Реал" проведёт выездной матч с мадридским "Атлетико", а 30-го числа сыграет в Алматы с "Кайратом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. У "Леванте" на 27 сентября запланирован выезд к "Хетафе".