В каталонской "Барселоне" сразу три талантливых футболиста выразили недовольство своим положением в команде, обвинив главного тренера немца Ханс-Дитера Флика, передают Vesti.kz.

Бунтовщики "Барсы" против Флика

Несмотря на успешное выступление "сине-гранатовых", некоторая часть коллектива недовольна немецким специалистом. Одним из негативно настроенных является испанский вингер Ансу Фати, сыгравший всего 187 минут в текущем сезоне.





Также своей ролью недоволен еще один воспитанник каталонцев - полузащитник Пабло Торре. Однако стоит отметить, что его дела куда лучше, чем у Фати. Хавбек отыграл 421 минуту, приняв участие в 14 матчах, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи.





Третьим стал нападающий Пау Виктор. У него 265 игровых минут в текущем сезоне. При этом матчей у него больше, чем у Торре. За 22 встречи он забил два мяча и отдал один ассист.





Пути решения

Все трое разделяют одно и то же чувство, что их не ценят и не дают им реального выбора. Если ситуация не изменится, воспитанники уже дали понять, что не хотят повторения еще одного такого сезона.

Они не высказывались публично, но сообщили проблему внутри клуба. Футболисты передали свое недовольство спортивному руководству, которое уже изучает возможные решения на лето, сообщает Carpetasfcb.

Ранее "Барселона" включила 17-летнего вундеркинда в список трансферов и сорвала планы "Сити" на игрока за 60 миллиардов.

20-летний талант отверг предложение ПСЖ и выбрал "Барселону"